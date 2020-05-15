Онлайн-конференция о работе Департамента культурного наследия г.Москвы

В период самоизоляции большое количество мероприятий проходит в онлайн-формате. Какие из них пользуются наибольшей популярностью у москвичей? Как проходят Дни исторического и культурного наследия? Когда будут объявлены победители II конкурса детского рисунка "Наследие моего района"? Насколько хорошо жители знают историю своего города? Какие мероприятия запланированы к проведению после окончания режима самоизоляции?