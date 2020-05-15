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2020-05-15T12:37
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Онлайн-конференция о работе Департамента культурного наследия г.Москвы
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РИА Новости

Онлайн-конференция о работе Департамента культурного наследия г.Москвы

12:37 15.05.2020
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18 мая в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея ЕМЕЛЬЯНОВА.
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В период самоизоляции большое количество мероприятий проходит в онлайн-формате. Какие из них пользуются наибольшей популярностью у москвичей? Как проходят Дни исторического и культурного наследия? Когда будут объявлены победители II конкурса детского рисунка "Наследие моего района"? Насколько хорошо жители знают историю своего города? Какие мероприятия запланированы к проведению после окончания режима самоизоляции?

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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