Онлайн-конференция о работе Департамента культурного наследия г.Москвы

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В период самоизоляции большое количество мероприятий проходит в онлайн-формате. Какие из них пользуются наибольшей популярностью у москвичей? Как проходят Дни исторического и культурного наследия? Когда будут объявлены победители II конкурса детского рисунка "Наследие моего района"? Насколько хорошо жители знают историю своего города? Какие мероприятия запланированы к проведению после окончания режима самоизоляции?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
В период самоизоляции большое количество мероприятий проходит в онлайн-формате. Какие из них пользуются наибольшей популярностью у москвичей? Как проходят Дни исторического и культурного наследия? Когда будут объявлены победители II конкурса детского рисунка "Наследие моего района"? Насколько хорошо жители знают историю своего города? Какие мероприятия запланированы к проведению после окончания режима самоизоляции?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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