Лавров не видит причин для запрета на выезд россиян за границу

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу.
"Каких-то запретов для выезда за границу (россиянам)... Не вижу даже причины для такой постановки вопроса таким образом", - заявил Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
"Это не привилегия, это конституционное право. Но я считаю, что и выезд в туристическую поездку по своей стране - это серьезное дело... Это требует очень серьезной подготовки", - добавил Лавров. В частности, он посоветовал не пренебрегать страховками.