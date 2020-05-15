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2020-05-15T12:40
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Лавров не видит причин для запрета на выезд россиян за границу
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РИА Новости

Лавров не видит причин для запрета на выезд россиян за границу

12:32 15.05.2020 (обновлено: 12:40 15.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу.
"Каких-то запретов для выезда за границу (россиянам)... Не вижу даже причины для такой постановки вопроса таким образом", - заявил Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
"Это не привилегия, это конституционное право. Но я считаю, что и выезд в туристическую поездку по своей стране - это серьезное дело... Это требует очень серьезной подготовки", - добавил Лавров. В частности, он посоветовал не пренебрегать страховками.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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