В Югре одобрили выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Правительство Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом , в размере пятикратной величины прожиточного минимума, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

"Такая выплата будет предоставлена медицинским работникам в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией, не повлекшего установления инвалидности", - говорится в сообщении.

Единовременные выплаты, как уточняется, будут перечислять сотрудникам медучреждений, которые борются с коронавирусом, за счет средств окружного бюджета в размере пятикратной величины прожиточного минимума, равного для трудоспособного населения в Югре 16 тысячам рублей.

По словам исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения автономного округа Владислава Нигматулина, указанные выплаты позволят застраховать медработников от несчастных случаев и при необходимости компенсировать ущерб в случае заражения.

Решение, одобренное правительством Югры, будет направлено в окружную думу для утверждения.

Коронавирус в автономном округе выявлен у 965 человек, скончались восемь из них. Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.