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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:30
https://ria.ru/20200515/1571489184.html
В Югре одобрили выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Югре одобрили выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом

12:30 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом, в размере пятикратной величины прожиточного минимума, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.
"Такая выплата будет предоставлена медицинским работникам в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией, не повлекшего установления инвалидности", - говорится в сообщении.
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Единовременные выплаты, как уточняется, будут перечислять сотрудникам медучреждений, которые борются с коронавирусом, за счет средств окружного бюджета в размере пятикратной величины прожиточного минимума, равного для трудоспособного населения в Югре 16 тысячам рублей.
По словам исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения автономного округа Владислава Нигматулина, указанные выплаты позволят застраховать медработников от несчастных случаев и при необходимости компенсировать ущерб в случае заражения.
Решение, одобренное правительством Югры, будет направлено в окружную думу для утверждения.
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Коронавирус в автономном округе выявлен у 965 человек, скончались восемь из них. Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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