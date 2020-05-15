РГО предложило создать стратегические хранилища нефти

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российского газовое общество обратилось в Российского газовое общество обратилось в Минэнерго РФ с предложением создать в стране систему хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% от годового уровня добычи, говорится в сообщении РГО.

Письмо с соответствующими технико-экономическими предложениями было направлено президентом РГО, председателем комитета ГД по энергетике Павлом Завальным в адрес замглавы Минэнерго Павла Сорокина. По оценкам экспертов общества, Россия отстала в развитии таких систем от многих стран - импортеров и экспортеров нефти.

"Пандемия коронавируса и введенные по всему миру жесткие карантинные меры привели к обвальному снижению мирового спроса на нефть и падению нефтяных цен в первом полугодии 2020 года. В этих условиях резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ, и в более выигрышном положении оказались те страны, в которых такие системы хранения нефти хорошо развиты, в частности США и Саудовская Аравия", - отмечается в сообщении.

РГО считает, что создание такой системы является не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но эффективным и прибыльным бизнесом, который играет все большую роль в регулировании и балансировке мирового нефтяного рынка. "В связи с этим ... было бы целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, способную хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи нефти в РФ", - считают эксперты РГО.

Общество полагает, что в данном контексте стоит рассматривать метод создания подземных хранилищ нефти в кавернах каменной соли, в котором у России уже есть опыт и технологии и который является достаточно эффективным с экономической точки зрения.