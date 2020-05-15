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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-15T12:22
https://ria.ru/20200515/1571488463.html
РГО предложило создать стратегические хранилища нефти
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569085761_151:0:2621:1389_1036x0_80_0_0_586f0f20b924cd9e26275e17bc01b245.jpg
РИА Новости

РГО предложило создать стратегические хранилища нефти

12:22 15.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российского газовое общество обратилось в Минэнерго РФ с предложением создать в стране систему хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% от годового уровня добычи, говорится в сообщении РГО.
Письмо с соответствующими технико-экономическими предложениями было направлено президентом РГО, председателем комитета ГД по энергетике Павлом Завальным в адрес замглавы Минэнерго Павла Сорокина. По оценкам экспертов общества, Россия отстала в развитии таких систем от многих стран - импортеров и экспортеров нефти.
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"Пандемия коронавируса и введенные по всему миру жесткие карантинные меры привели к обвальному снижению мирового спроса на нефть и падению нефтяных цен в первом полугодии 2020 года. В этих условиях резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ, и в более выигрышном положении оказались те страны, в которых такие системы хранения нефти хорошо развиты, в частности США и Саудовская Аравия", - отмечается в сообщении.
РГО считает, что создание такой системы является не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но эффективным и прибыльным бизнесом, который играет все большую роль в регулировании и балансировке мирового нефтяного рынка. "В связи с этим ... было бы целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, способную хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи нефти в РФ", - считают эксперты РГО.
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Общество полагает, что в данном контексте стоит рассматривать метод создания подземных хранилищ нефти в кавернах каменной соли, в котором у России уже есть опыт и технологии и который является достаточно эффективным с экономической точки зрения.
По мнению Завального, создание системы стратегических и коммерческих нефтехранилищ может стать инструментом снижения негативных эффектов от вынужденного сокращения добычи нефти и консервации скважин. Также это позволит создать рыночный инструмент повышения гибкости российской нефтедобычи в условиях высокой неопределенности перспективного спроса на нефть и необходимости ручного регулирования мирового рынка.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьWTI (нефть)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Русское географическое обществоНефтьЭкономика
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