Онлайн-конференция о контроле за ценами на продукты в период пандемии

- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;- начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей ТЕНИШЕВ.С начала распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны во исполнение поручений Президента и Правительства ФАС России усилила контроль за необоснованным повышением цен на социально значимые продукты и товары, лекарства и медицинские изделия.В рамках мероприятия планируется обсудить результаты антикартельных проверок и ежедневных мониторингов цен, принимаемые превентивные меры по предупреждению необоснованного их роста, а также проведенную работу для снижения стоимости имбиря и лимона.