Онлайн-конференция о контроле за ценами на продукты в период пандемии

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Участники:
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;
- начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей ТЕНИШЕВ.
С начала распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны во исполнение поручений Президента и Правительства ФАС России усилила контроль за необоснованным повышением цен на социально значимые продукты и товары, лекарства и медицинские изделия.
В рамках мероприятия планируется обсудить результаты антикартельных проверок и ежедневных мониторингов цен, принимаемые превентивные меры по предупреждению необоснованного их роста, а также проведенную работу для снижения стоимости имбиря и лимона.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;
- начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей ТЕНИШЕВ.
С начала распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны во исполнение поручений Президента и Правительства ФАС России усилила контроль за необоснованным повышением цен на социально значимые продукты и товары, лекарства и медицинские изделия.
В рамках мероприятия планируется обсудить результаты антикартельных проверок и ежедневных мониторингов цен, принимаемые превентивные меры по предупреждению необоснованного их роста, а также проведенную работу для снижения стоимости имбиря и лимона.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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