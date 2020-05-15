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2020-05-15T12:19
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Онлайн-конференция о контроле за ценами на продукты в период пандемии
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РИА Новости

Онлайн-конференция о контроле за ценами на продукты в период пандемии

12:19 15.05.2020
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20 мая в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Антимонопольный контроль за ценами на продукты в период пандемии COVID-19".
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Участники:
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;
- начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей ТЕНИШЕВ.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны во исполнение поручений Президента и Правительства ФАС России усилила контроль за необоснованным повышением цен на социально значимые продукты и товары, лекарства и медицинские изделия.
В рамках мероприятия планируется обсудить результаты антикартельных проверок и ежедневных мониторингов цен, принимаемые превентивные меры по предупреждению необоснованного их роста, а также проведенную работу для снижения стоимости имбиря и лимона.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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