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Новости Подмосковья
2020-05-15T12:33
https://ria.ru/20200515/1571487625.html
Около 800 предприятий Подмосковья возобновят работу с 18 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571488593_0:196:2976:1870_1036x0_80_0_0_69c0b3dc37e699014489d1de907a5ae1.jpg
РИА Новости

Около 800 предприятий Подмосковья возобновят работу с 18 мая

12:33 15.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий в сборочном цехе завода "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Порядка 800 предприятий Московской области готовы возобновить работу с 18 мая, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы, с начала недели правительство Московской области получило 421 уведомление от промышленных предприятий региона о возобновлении производства после 18 мая. Еще столько же уведомлений ожидается до конца недели – к началу поэтапного снятия ограничений в области будут готовы запустить производства порядка 800 заводов.
"Всего в Московской области в настоящий момент работает около 1000 промышленных объектов, но не в полном объеме, а только по экстренным заказам. Возобновляющие свою деятельность предприятия также пока не везде смогут полностью загрузить свои производственные мощности. В связи с тем, что в области сохраняются ограничения на работу магазинов, реализующих товары не первой необходимости, взрывного роста промышленных заказов не ожидается. Это позволит нам плавно возвращаться к привычному ритму жизни с соблюдением необходимых мер санитарной защиты", - приводятся слова заместителя предселателя правительства региона Вадима Хромова
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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