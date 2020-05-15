Около 800 предприятий Подмосковья возобновят работу с 18 мая

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Порядка 800 предприятий Московской области готовы возобновить работу с 18 мая, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы, с начала недели правительство Московской области получило 421 уведомление от промышленных предприятий региона о возобновлении производства после 18 мая. Еще столько же уведомлений ожидается до конца недели – к началу поэтапного снятия ограничений в области будут готовы запустить производства порядка 800 заводов.
"Всего в Московской области в настоящий момент работает около 1000 промышленных объектов, но не в полном объеме, а только по экстренным заказам. Возобновляющие свою деятельность предприятия также пока не везде смогут полностью загрузить свои производственные мощности. В связи с тем, что в области сохраняются ограничения на работу магазинов, реализующих товары не первой необходимости, взрывного роста промышленных заказов не ожидается. Это позволит нам плавно возвращаться к привычному ритму жизни с соблюдением необходимых мер санитарной защиты", - приводятся слова заместителя предселателя правительства региона Вадима Хромова
В четверг глава региона заявил, что открытие предприятий в Подмосковье с 18 мая зависит от коэффициента распространения коронавируса, он должен быть меньше единицы. На момент заявления он был равен 1,01.