Около 800 предприятий Подмосковья возобновят работу с 18 мая

Согласно данным пресс-службы, с начала недели правительство Московской области получило 421 уведомление от промышленных предприятий региона о возобновлении производства после 18 мая. Еще столько же уведомлений ожидается до конца недели – к началу поэтапного снятия ограничений в области будут готовы запустить производства порядка 800 заводов.

"Всего в Московской области в настоящий момент работает около 1000 промышленных объектов, но не в полном объеме, а только по экстренным заказам. Возобновляющие свою деятельность предприятия также пока не везде смогут полностью загрузить свои производственные мощности. В связи с тем, что в области сохраняются ограничения на работу магазинов, реализующих товары не первой необходимости, взрывного роста промышленных заказов не ожидается. Это позволит нам плавно возвращаться к привычному ритму жизни с соблюдением необходимых мер санитарной защиты", - приводятся слова заместителя предселателя правительства региона Вадима Хромова