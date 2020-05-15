В Забайкалье медики получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

"Медицинские специалисты, работающие с больными новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты в соответствии с поручениями президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в регион на выплаты поступил 171 миллион рублей из федерального бюджета.

За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 486 подтвержденных диагнозов, один летальный исход, 178 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, из них 21 – за минувшие сутки.