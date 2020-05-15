Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:06
https://ria.ru/20200515/1571487186.html
В Забайкалье медики получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Забайкалье медики получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

12:06 15.05.2020
219
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Медики Забайкальского края получили выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки врачам и медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. На эти цели из бюджета РФ было выделено регионам 41,8 миллиарда рублей, и еще более 10 миллиардов рублей - федеральным учреждениям. При этом 11 мая Путин обратил внимание, что по состоянию на 9 мая указанные выплаты получили менее половины медработников, кому они были начислены, хотя деньги в регионы поступили, и поручил главам регионов решить проблему до 15 мая.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 11:40Распространение нового коронавируса
Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам
"Медицинские специалисты, работающие с больными новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты в соответствии с поручениями президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в регион на выплаты поступил 171 миллион рублей из федерального бюджета.
За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 486 подтвержденных диагнозов, один летальный исход, 178 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, из них 21 – за минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Вчера, 07:50Распространение нового коронавируса
В Хакасии медикам перечислили выплаты за работу с пациентами с COVID-19
200100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинЗабайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Покупки в интернете
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
Центр НАСА в шате Флорида, США
В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из китайского Сицзяо прибыл в Иркутск
Истребители МиГ-29 на авиационном параде
В России повторно проведут воздушную часть парада Победы, пишет СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния