В Забайкалье медики получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Медики Забайкальского края получили выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки врачам и медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. На эти цели из бюджета РФ было выделено регионам 41,8 миллиарда рублей, и еще более 10 миллиардов рублей - федеральным учреждениям. При этом 11 мая Путин обратил внимание, что по состоянию на 9 мая указанные выплаты получили менее половины медработников, кому они были начислены, хотя деньги в регионы поступили, и поручил главам регионов решить проблему до 15 мая.
"Медицинские специалисты, работающие с больными новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты в соответствии с поручениями президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в регион на выплаты поступил 171 миллион рублей из федерального бюджета.
За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 486 подтвержденных диагнозов, один летальный исход, 178 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, из них 21 – за минувшие сутки.
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