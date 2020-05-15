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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-05-15T12:33
https://ria.ru/20200515/1571486750.html
Не верю! Бьют меньше, уходы от Тутберидзе, свадьба на балконе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571488681_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_9f765c517e164717ef0eac72e87d0cbd.jpg
РИА Новости

Не верю! Бьют меньше, уходы от Тутберидзе, свадьба на балконе

12:30 15.05.2020 (обновлено: 12:33 15.05.2020)
3032
Не верю!
Не верю! Бьют меньше, уходы от Тутберидзе, свадьба на балконе
Вчера, 12:30
МВД говорит, что в России снизилось домашнее насилие, а правозащитники говорят о росте обращений в 2,5 раза: кому верить? Почему много слухов и фейков вокруг ухода фигуристов от Тутберидзе к Плющенко? Правда ли, что автомобилистов будут штрафовать, если не будет видеорегистратора? И что не так с публикациями о ценах на маски в метро?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
3:10 Выросло в 2,5 раза или снизилось? Почему так отличается статистика по домашнему насилию, и каким цифрам верить (мнения Насти Красильниковой, Лизы Лазерсон и Катрин Ненашевой)
12:30 Фигуристы Этери Тутберидзе переходят к Евгению Плющенко. Где правда, а где фейк, и почему возникают слухи - обсуждаем с Василием Коновым
16:40 “Цены на маски, которые продаются в метро, завышены во много раз”. Почему эти публикации ошибочны
18:50 “Введут штрафы за отсутствие видеорегистраторов”. Фейк с понятным выгодоприобретателем
20:07 Немного почвы для конспирологии. “В США застрелили ученого, разрабатывавшего вакцину от коронавируса” (на самом деле, не совсем так).
23:10 В карантин поженились на балконе. Красиво, но неправда.
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Гости эпизода: Настя Красильникова, Лиза Лазерсон, Катрин Ненашева, Василий Конов
Монтаж Андрея Темнова
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