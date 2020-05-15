Не верю! Бьют меньше, уходы от Тутберидзе, свадьба на балконе

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
3:10 Выросло в 2,5 раза или снизилось? Почему так отличается статистика по домашнему насилию, и каким цифрам верить (мнения Насти Красильниковой, Лизы Лазерсон и Катрин Ненашевой)
12:30 Фигуристы Этери Тутберидзе переходят к Евгению Плющенко. Где правда, а где фейк, и почему возникают слухи - обсуждаем с Василием Коновым
16:40 “Цены на маски, которые продаются в метро, завышены во много раз”. Почему эти публикации ошибочны
18:50 “Введут штрафы за отсутствие видеорегистраторов”. Фейк с понятным выгодоприобретателем
20:07 Немного почвы для конспирологии. “В США застрелили ученого, разрабатывавшего вакцину от коронавируса” (на самом деле, не совсем так).
23:10 В карантин поженились на балконе. Красиво, но неправда.
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Гости эпизода: Настя Красильникова, Лиза Лазерсон, Катрин Ненашева, Василий Конов
Монтаж Андрея Темнова
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