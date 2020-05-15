Не верю! Бьют меньше, уходы от Тутберидзе, свадьба на балконе

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Не верю! Не верю! Бьют меньше, уходы от Тутберидзе, свадьба на балконе

МВД говорит, что в России снизилось домашнее насилие, а правозащитники говорят о росте обращений в 2,5 раза: кому верить? Почему много слухов и фейков вокруг ухода фигуристов от Тутберидзе к Плющенко? Правда ли, что автомобилистов будут штрафовать, если не будет видеорегистратора? И что не так с публикациями о ценах на маски в метро?