Свыше 170 тыс куб м ТКО вывезены из СНТ Подмосковья за майские праздники

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Свыше 170 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов вывезено региональными операторами из подмосковных поселков и деревень в период со 2 по 8 мая, что в два раза больше еженедельной нормы, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В конце прошлого месяца региональные операторы усилили меры для бесперебойного вывоза отходов на территории Подмосковья перед майскими праздниками. Власти региона установили дополнительные контейнеры и бункера, региональными операторами был создан резерв техники на случай аварийных ситуацией, усилена работа мусоровозов для исключения образования навалов на контейнерных площадках.
"Мы были готовы к значительному увеличению объемов образуемых отходов в Московской области в этот период. Традиционно в начале мая жители Столицы приезжают на свои дачные участки, но, кроме этого, в этом году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией часть собственников частных домов проводят изоляцию в Подмосковье с начала карантина. Для сравнения за первую неделю апреля 2020 года с территорий дачных поселков и деревень было вывезено в два раза больше твердых коммунальных отходов от еженедельной нормы", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.