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Новости Подмосковья
2020-05-15T13:10
https://ria.ru/20200515/1571486023.html
Свыше 170 тыс куб м ТКО вывезены из СНТ Подмосковья за майские праздники
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РИА Новости

Свыше 170 тыс куб м ТКО вывезены из СНТ Подмосковья за майские праздники

11:56 15.05.2020 (обновлено: 13:10 15.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевВывоз мусора
Вывоз мусора
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вывоз мусора
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Свыше 170 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов вывезено региональными операторами из подмосковных поселков и деревень в период со 2 по 8 мая, что в два раза больше еженедельной нормы, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В конце прошлого месяца региональные операторы усилили меры для бесперебойного вывоза отходов на территории Подмосковья перед майскими праздниками. Власти региона установили дополнительные контейнеры и бункера, региональными операторами был создан резерв техники на случай аварийных ситуацией, усилена работа мусоровозов для исключения образования навалов на контейнерных площадках.
"Мы были готовы к значительному увеличению объемов образуемых отходов в Московской области в этот период. Традиционно в начале мая жители Столицы приезжают на свои дачные участки, но, кроме этого, в этом году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией часть собственников частных домов проводят изоляцию в Подмосковье с начала карантина. Для сравнения за первую неделю апреля 2020 года с территорий дачных поселков и деревень было вывезено в два раза больше твердых коммунальных отходов от еженедельной нормы", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
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