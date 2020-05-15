Свыше 170 тыс куб м ТКО вывезены из СНТ Подмосковья за майские праздники

"Мы были готовы к значительному увеличению объемов образуемых отходов в Московской области в этот период. Традиционно в начале мая жители Столицы приезжают на свои дачные участки, но, кроме этого, в этом году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией часть собственников частных домов проводят изоляцию в Подмосковье с начала карантина. Для сравнения за первую неделю апреля 2020 года с территорий дачных поселков и деревень было вывезено в два раза больше твердых коммунальных отходов от еженедельной нормы", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.