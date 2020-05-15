В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило шесть тысяч

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане за сутки увеличилось на 414 и достигло отметки в 6053, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на данные минздрава страны.
Согласно данным медиков, за сутки от вируса скончались 17 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 составляет 153. Число выздоровевших возросло до 745.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.