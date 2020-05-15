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2020-05-15T10:54
https://ria.ru/20200515/1571480588.html
В Москве в больнице №52 заготовили около 40 доз плазмы для лечения COVID
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РИА Новости

В Москве в больнице №52 заготовили около 40 доз плазмы для лечения COVID

10:54 15.05.2020
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© Екатерина СытинаПлазма крови
Плазма крови
© Екатерина Сытина
Плазма крови. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московской больнице №52 за две недели работы отделения переливания крови удалось заготовить 40 доз плазмы для лечения COVID-пневмонии, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"За 2 недели работы отделения переливания крови в Городской клинической больнице №52 удалось заготовить 40 доз плазмы для лечения COVID-пневмонии со средним и тяжелым течением. Добровольно помочь пациентам вызвались люди, ранее уже победивших коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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Как рассказала заведующая отделением переливания крови ГКБ №52 Оксана Карпова, чьи слова приводятся в сообщении, плазма помогла уже многим пациентам, однако переливание показано не всем заболевшим.
"Переливание плазмы - не панацея, но один из экспериментальных методов лечения пациентов с коронавирусом. Как для любого метода лечения, у трансфузии плазмы существуют показания и противопоказания к ее использованию. Решение о переливании донорской плазмы принимается консилиумом с участием врача-трансфузиолога в каждом конкретном случае индивидуально исходя из клинической ситуации", - пояснила она.
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Отмечается, что в 52-й больнице проходят лечение около 800 пациентов с коронавирусной пневмонией, поэтому плазма требуется всегда. В связи с этим специалисты отделения переливания крови обращаются ко всем выздоровевшим от COVID-19, состояние здоровья которых соответствует требованиям к донору, с просьбой прийти в один из донорских пунктов и сдать плазму.
В ведомстве напомнили, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий противопоказаний к донорству.
Также 19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин установил стимулирующие выплаты донорам крови с антителами на COVID-19 из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы, либо 5000 рублей за 600-650 миллилитров плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 650 миллилитров.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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