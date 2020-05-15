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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:37
https://ria.ru/20200515/1571479907.html
В Москве за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451162_0:141:3142:1908_1036x0_80_0_0_477745a26f2bb9ed9e7e14293e6788dc.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса

10:40 15.05.2020 (обновлено: 12:37 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Сотрудники ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Третий день подряд в Москве фиксируется менее 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки – 4748; в Подмосковье - 945, Санкт-Петербурге - 541, сообщили журналистам в оперативном штабе.
В предыдущие два дня в столице было 4712 и 4703 случаев, а до этого со 2 мая - неизменно больше 5 тысяч.
"Распределение по субъектам: Москва - 4748, Московская область - 945, Санкт-Петербург - 541", - говорится в сообщении.
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Также за сутки 307 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области, 115 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 113 - в Саратовской области, 105 - в Тульской области, 104 - в Свердловской области, 101 - в Ивановской области, 100 - в Челябинской области.
За сутки в России зафиксировано 10 598 новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваИвановская областьМосковская область (Подмосковье)Общество
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