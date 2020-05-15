В Москве за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Третий день подряд в Москве фиксируется менее 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки – 4748; в Подмосковье - 945, Санкт-Петербурге - 541, сообщили журналистам в оперативном штабе.
В предыдущие два дня в столице было 4712 и 4703 случаев, а до этого со 2 мая - неизменно больше 5 тысяч.
"Распределение по субъектам: Москва - 4748, Московская область - 945, Санкт-Петербург - 541", - говорится в сообщении.
12 мая, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
Также за сутки 307 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области, 115 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 113 - в Саратовской области, 105 - в Тульской области, 104 - в Свердловской области, 101 - в Ивановской области, 100 - в Челябинской области.
За сутки в России зафиксировано 10 598 новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.