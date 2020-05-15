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Совещание Владимира Путина с представителями Минобороны
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РИА Новости
Совещание Владимира Путина с представителями Минобороны
Президент Владимир Путин принимает участие в селектором совещании с представителями Министерства обороны. Он обсуждает с военными ситуацию вокруг коронавируса, а также помощь Минобороны в борьбе с инфекцией.
2020-05-15T14:07
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=12177396&type=mp4
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PT70M03S

Совещание Владимира Путина с представителями Минобороны

14:07 15.05.2020 (обновлено: 14:23 15.05.2020)
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Президент Владимир Путин принимает участие в селектором совещании с представителями Министерства обороны. Он обсуждает с военными ситуацию вокруг коронавируса, а также помощь Минобороны в борьбе с инфекцией.
Ранее сообщалось, что глава государства поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Половину из них ввели в эксплуатацию до 30 апреля, оставшиеся восемь должны открыть сегодня.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинБезопасностьПолитика
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