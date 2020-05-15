Совещание Владимира Путина с представителями Минобороны
Президент Владимир Путин принимает участие в селектором совещании с представителями Министерства обороны. Он обсуждает с военными ситуацию вокруг коронавируса, а также помощь Минобороны в борьбе с инфекцией.
Президент Владимир Путин принимает участие в селектором совещании с представителями Министерства обороны. Он обсуждает с военными ситуацию вокруг коронавируса, а также помощь Минобороны в борьбе с инфекцией.
Ранее сообщалось, что глава государства поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Половину из них ввели в эксплуатацию до 30 апреля, оставшиеся восемь должны открыть сегодня.
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