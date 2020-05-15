В больнице в Коммунарке лечатся 170 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лечение в больнице в поселке Коммунарка в Москве проходят почти 290 пациентов, в том числе 170 – с коронавирусом, 24 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, на лечении состоят 288 пациентов, из них у 59% подтвержден коронавирус, 52 человека находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 24 -на ИВЛ.
По данным на четверг, в Москве сейчас более 106 тысяч человек с коронавирусом.
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