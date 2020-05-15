Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T08:31
https://ria.ru/20200515/1571474417.html
В больнице в Коммунарке лечатся 170 пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571366_0:0:2762:1554_1036x0_80_0_0_5df6dec3d5b4e2c18d1c655eb2403c7a.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся 170 пациентов с COVID-19

08:31 15.05.2020
584
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лечение в больнице в поселке Коммунарка в Москве проходят почти 290 пациентов, в том числе 170 – с коронавирусом, 24 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, на лечении состоят 288 пациентов, из них у 59% подтвержден коронавирус, 52 человека находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 24 -на ИВЛ.
По данным на четверг, в Москве сейчас более 106 тысяч человек с коронавирусом.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000206
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач: мы думали, что коронавирус пройдет так же быстро, как SARS и MERS
Пустая больничная палата
В Москве еще 1235 пациентов вылечились от COVID-19
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
"Инвитро" начнет делать тесты на антитела к COVID-19 в пяти городах
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
В Филатовской больнице лечатся 777 пациентов с COVID-19
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
СМИ: Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Новой Москве электричка столкнулась с автомобилем
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России провели более 6,4 миллиона тестов на коронавирус
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 800 пациентов с COVID-19
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Медицинские работники
В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
04:58Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
04:58В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния