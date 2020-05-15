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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T08:11
https://ria.ru/20200515/1571473866.html
В Коми выявили вспышку коронавируса в вахтовом поселке в Усинске
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

В Коми выявили вспышку коронавируса в вахтовом поселке в Усинске

08:03 15.05.2020 (обновлено: 08:11 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Более 20 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в городе Усинске в Коми, из них четверо заболевших - жители города, остальные - работники одного из предприятий, инфицированные в вахтовом поселке, сообщил главный врач Усинской ЦРБ Максим Чуркин.
"По данным, поступившим к 21.00 14 мая, в Усинске зафиксировано 23 новых случая инфицирования COVID-19, подтвержденного в референс-центре. Из них четыре человека - жители Усинска, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении. Остальные пациенты с COVID-19 - работники одного из предприятий города, инфицированные в вахтовом поселке, часть из которых уже находится в инфекционном отделении, а остальные пока остаются на месторождении", - написал главврач на странице больницы в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, состояние заболевших удовлетворительное и средней тяжести. В пятницу планируется их эвакуация силами Центра медицины катастроф в инфекционное отделение больницы. "Со вчерашнего вечера в инфекционное отделение поступило еще два пациента из вахтовых поселков с пневмониями. Их состояние средней тяжести, мазки взяты, лечение начато. Один из госпитализированных - подозрительный на COVID-19. К сожалению, в контакте с этим пациентом было 160 работников предприятия, которые теперь тоже подвержены риску заболевания. Они тоже взяты под медицинское наблюдение", - сообщил Чуркин.
Он отмечает, что в пятницу 10 пациентов из инфекционного отделения эвакуируют в Коми Республиканскую клиническую больницу для продолжения лечения. На освободившиеся койки инфекционного отделения Усинской больницы будут госпитализированы работники, которых планируется вывозить из вахтового поселка.
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"В больнице полностью готов к приему пациентов второй корпус инфекционного отделения. Это бывшее здание аптеки, в котором обустроены палаты, рабочие помещения, проведен кислород, организовано зонирование под особо опасную инфекцию, сформированы и готовы к работе медицинские бригады. Этот корпус будет незамедлительно открыт в случае заполнения первого корпуса инфекционного отделения. Таким образом, Усинская больница пока (в том числе с помощью республиканских медицинских организаций и Центра медицины катастроф) справляется с наплывом инфицированных COVID-19", - написал главврач.
По данным властей, в Коми с начала пандемии лабораторно подтверждено 867 случаев заболевания COVID-19. Республика находится на 52-м месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 360 человек, умерли 16.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КомиЗдоровье - ОбществоУсинск
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