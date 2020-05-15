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2020-05-15T07:56
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В Москве начался прием заявок на получение субсидий для соцпредприятий
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РИА Новости

В Москве начался прием заявок на получение субсидий для соцпредприятий

07:56 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосква-сити
Москва-сити
© РИА Новости / Владимир Песня
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Москва-сити. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Москве начался прием заявок на получения субсидий для социальных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, расходы на приобретение и лизинг оборудования, а также на коммунальные услуги до конца года... Максимальный размер выплаты субъектам малого и среднего бизнеса составит один миллион рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компенсация расходов на покупку в кредит иностранного оборудования будет рассчитываться в пределах ключевой ставки ЦБ РФ, а при оформлении займов на покупку российского оборудования - на 5% больше ключевой ставки.
"Новые меры поддержки помогут организациям возместить до 35 процентов расходов на лизинг и покупку за счет собственных средств отечественного оборудования и до 25 процентов при установке импортного. Кроме того, компании могут компенсировать до 70 процентов затрат на оплату коммунальных услуг до конца года", - приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Добавляется, что подать заявку можно через личный кабинет на сайте mbm.mos.ru. Кроме того, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 можно получить консультацию по телефону в единой линии поддержки по вопросам субсидий.
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