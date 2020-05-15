В Москве начался прием заявок на получение субсидий для соцпредприятий

"Предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, расходы на приобретение и лизинг оборудования, а также на коммунальные услуги до конца года... Максимальный размер выплаты субъектам малого и среднего бизнеса составит один миллион рублей", - говорится в сообщении.

"Новые меры поддержки помогут организациям возместить до 35 процентов расходов на лизинг и покупку за счет собственных средств отечественного оборудования и до 25 процентов при установке импортного. Кроме того, компании могут компенсировать до 70 процентов затрат на оплату коммунальных услуг до конца года", - приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.