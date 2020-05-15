СМИ: в Казахстане начался суд по делу о прошлогоднем взрыве арсенала

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня 2019 года произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. Большинство зданий в городе получили повреждения.