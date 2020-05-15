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2020-05-15T07:54
https://ria.ru/20200515/1571473210.html
СМИ: в Казахстане начался суд по делу о прошлогоднем взрыве арсенала
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РИА Новости

СМИ: в Казахстане начался суд по делу о прошлогоднем взрыве арсенала

07:54 15.05.2020
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
АЛМА-АТА, 15 мая - РИА Новости. В военном суде в Шымкенте (на юге Казахстана) начался судебный процесс по делу о взрыве боеприпасов в июне 2019 года на военных складах около города Арысь, сообщил телеканал КТК.
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня 2019 года произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. Большинство зданий в городе получили повреждения.
"Начался громкий процесс по взрывам в Арыси. На скамье подсудимых – 16 человек. Потерпевших – больше полутора тысяч. Все фигуранты уголовного дела – военные, которые ранее занимали высокие должности. В том числе командир воинской части № 44859 и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении КТК.
По данным телеканала, в рамках начавшегося в четверг процесса подсудимые обвиняются по статьям "Нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами" и "Халатность, повлекшая тяжкие последствия".
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
8 августа 2019, 12:48
В Архангельской области прогремел взрыв в воинской части, сообщил источник
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ШымкентКазахстанВ мире
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