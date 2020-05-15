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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T07:50
https://ria.ru/20200515/1571473096.html
В Хакасии медикам перечислили выплаты за работу с пациентами с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571082627_0:179:3007:1870_1036x0_80_0_0_a2ba3f59aa5d840260af6ca4a1c0c1b2.jpg
РИА Новости

В Хакасии медикам перечислили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

07:50 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Медикам Хакасии перечислили оставшиеся выплаты за апрель за работу с пациентами с выявленным COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки врачам и медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. На эти цели из бюджета РФ было выделено регионам 41,8 миллиарда рублей и еще более 10 миллиардов рублей - федеральным учреждениям. При этом 11 мая Путин обратил внимание, что по состоянию на 9 мая указанные выплаты получили менее половины медработников, кому они были начислены, хотя деньги в регионы поступили, и поручил главам регионов решить проблему до 15 мая.
"Сегодня на счета медицинских работников, задействованных в лечении пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, поступили оставшиеся выплаты за апрель, назначенные правительством России и региональными властями", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что по трем постановления (№415, №484, №223) врачам и среднему медперсоналу, которые работают с инфицированными, были произведены начисления в зависимости от количества фактически отработанного времени. Также выплаты получили младший медперсонал, водители скорой помощи и некоторые другие категории работников, задействованные в оказании помощи пациентам с COVID-19. Выплаты за май сотрудники медорганизаций региона, работающие с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, получат в июне.
По данным минздрава республики, за сутки в регионе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Хакасии заразились 557 человек, выздоровели 177 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
Вчера, 07:29Алтайский край
На Алтае медики продолжают получать выплаты за пациентов с COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ХакасияОбщество
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