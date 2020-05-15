В Хакасии медикам перечислили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

"Сегодня на счета медицинских работников, задействованных в лечении пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, поступили оставшиеся выплаты за апрель, назначенные правительством России и региональными властями", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что по трем постановления (№415, №484, №223) врачам и среднему медперсоналу, которые работают с инфицированными, были произведены начисления в зависимости от количества фактически отработанного времени. Также выплаты получили младший медперсонал, водители скорой помощи и некоторые другие категории работников, задействованные в оказании помощи пациентам с COVID-19. Выплаты за май сотрудники медорганизаций региона, работающие с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, получат в июне.