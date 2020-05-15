В Хакасии медикам перечислили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Медикам Хакасии перечислили оставшиеся выплаты за апрель за работу с пациентами с выявленным COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки врачам и медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. На эти цели из бюджета РФ было выделено регионам 41,8 миллиарда рублей и еще более 10 миллиардов рублей - федеральным учреждениям. При этом 11 мая Путин обратил внимание, что по состоянию на 9 мая указанные выплаты получили менее половины медработников, кому они были начислены, хотя деньги в регионы поступили, и поручил главам регионов решить проблему до 15 мая.
"Сегодня на счета медицинских работников, задействованных в лечении пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, поступили оставшиеся выплаты за апрель, назначенные правительством России и региональными властями", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что по трем постановления (№415, №484, №223) врачам и среднему медперсоналу, которые работают с инфицированными, были произведены начисления в зависимости от количества фактически отработанного времени. Также выплаты получили младший медперсонал, водители скорой помощи и некоторые другие категории работников, задействованные в оказании помощи пациентам с COVID-19. Выплаты за май сотрудники медорганизаций региона, работающие с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, получат в июне.
По данным минздрава республики, за сутки в регионе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Хакасии заразились 557 человек, выздоровели 177 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.