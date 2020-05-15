На Камчатке пограничники пресекли попытку вывоза нелегальной икры

По данным ведомства, местные жители договорились о транспортировке икры с экипажем вертолета, который осуществляет пассажирские перевозки на полуострове.

"Сотрудники ведомства застали злоумышленников в процессе погрузки куботейнеров с икрой из автомашины ГАЗ-66 в вертолет Ми-8 с бортовым номером 25735. Командир экипажа вертолета не остановил двигатели и, увидев приближающийся служебный автомобиль, взлетел, не дожидаясь окончания погрузки, подвергнув опасности находящихся рядом людей", - говорится в сообщении.

При этом на посадочной площадке осталось 19 кубоконтейнеров с икрой общим весом более 500 килограммов без сопроводительных документов, подтверждающих ее легальное происхождение и безопасность для здоровья. Нанесенный ущерб водным биоресурсам составил около 14 миллионов рублей. Икра, не отвечающая требованиям безопасности, изъята.