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2020-05-15T07:49
https://ria.ru/20200515/1571472595.html
На Камчатке пограничники пресекли попытку вывоза нелегальной икры
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РИА Новости

На Камчатке пограничники пресекли попытку вывоза нелегальной икры

07:49 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в фотобанк
Красная икра. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая – РИА Новости. Пограничники пресекли попытку вывоза нелегальной лососевой икры вертолетом из села Тиличики на севере Камчатки, сообщает погрануправление ФСБ по восточному арктическому району.
По данным ведомства, местные жители договорились о транспортировке икры с экипажем вертолета, который осуществляет пассажирские перевозки на полуострове.
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"Сотрудники ведомства застали злоумышленников в процессе погрузки куботейнеров с икрой из автомашины ГАЗ-66 в вертолет Ми-8 с бортовым номером 25735. Командир экипажа вертолета не остановил двигатели и, увидев приближающийся служебный автомобиль, взлетел, не дожидаясь окончания погрузки, подвергнув опасности находящихся рядом людей", - говорится в сообщении.
При этом на посадочной площадке осталось 19 кубоконтейнеров с икрой общим весом более 500 килограммов без сопроводительных документов, подтверждающих ее легальное происхождение и безопасность для здоровья. Нанесенный ущерб водным биоресурсам составил около 14 миллионов рублей. Икра, не отвечающая требованиям безопасности, изъята.
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