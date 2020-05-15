ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Рейсом авиакомпании "Аврора" в пятницу с Сахалина в Токио вылетели 37 иностранцев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.
"Вывозной рейс "Авроры" из Южно-Сахалинска в Токио вылетел в 14.21 (6.21 мск). 37 пассажиров — сотрудники нефтегазовых сервисных компаний, работающих на островном шельфе. Данных о том, что они все являются гражданами Японии, у нас нет", - сообщила собеседница агентства.
В конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия прекратила авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов с россиянами из других стран и доставки иностранных граждан на родину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.