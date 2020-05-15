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2020-05-15T07:48
https://ria.ru/20200515/1571471965.html
С Сахалина в Токио вылетели 37 иностранцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/28780/61/287806162_0:555:5314:3544_1036x0_80_0_0_bd68f81b37534072ae335e1cb1a769ff.jpg
РИА Новости

С Сахалина в Токио вылетели 37 иностранцев

07:48 15.05.2020
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© РИА Новости / В.Титов / Перейти в фотобанкАэропорт Южно-Сахалинска
Аэропорт Южно-Сахалинска
© РИА Новости / В.Титов
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Рейсом авиакомпании "Аврора" в пятницу с Сахалина в Токио вылетели 37 иностранцев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.
"Вывозной рейс "Авроры" из Южно-Сахалинска в Токио вылетел в 14.21 (6.21 мск). 37 пассажиров — сотрудники нефтегазовых сервисных компаний, работающих на островном шельфе. Данных о том, что они все являются гражданами Японии, у нас нет", - сообщила собеседница агентства.
В конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия прекратила авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов с россиянами из других стран и доставки иностранных граждан на родину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЮжно-СахалинскЯпонияТокиоВ мире
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