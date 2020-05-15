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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:52
https://ria.ru/20200515/1571469902.html
Высоцкая рассказала о страхе из-за самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/105783/94/1057839430_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0e233100456e0123981d5778a96ea0f2.jpg
РИА Новости

Высоцкая рассказала о страхе из-за самоизоляции

06:48 15.05.2020 (обновлено: 12:52 15.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Юлия Высоцкая
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что на самоизоляции ее иногда одолевают паника и страх. Она поделилась переживаниями в YouTube-шоу "Мне это нравится!".
"Бывают моменты, когда охватывает паника, охватывает страх. Бывают моменты оттого, что вокруг такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие разговоры-посиделки по Zoom с друзьями. Бывают моменты, когда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с друзьями-подружками смешными картинками про Наташу и котов или всеми этими шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина", — сказала Высоцкая.
Она призналась, что раньше не могла представить себе, что в середине мая будет переживать о том, что через несколько недель ей, возможно, нужно будет выйти на улицу в сарафане или в коротких шортах.
"Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом и стараюсь пищевые паузы держать, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни. Поэтому я придумала такой стимул: надо надеть на себя дома то, в чем я планирую через месяц оказаться вне дома, и посмотреть, во-первых, как оно все село и сколько мне нужно еще поработать в этом направлении, а, во-вторых, ну просто немножечко помечтать!" — заключила телеведущая.
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По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 262 тысячи, 2418 человек скончались, более 58 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Борис МенделевичШоу-бизнесЮлия ВысоцкаяЗдоровьеОбщество
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АСАндрей Синий
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