Высоцкая рассказала о страхе из-за самоизоляции

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что на самоизоляции ее иногда одолевают паника и страх. Она поделилась переживаниями в YouTube-шоу " Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что на самоизоляции ее иногда одолевают паника и страх. Она поделилась переживаниями в YouTube-шоу " Мне это нравится! ".

"Бывают моменты, когда охватывает паника, охватывает страх. Бывают моменты оттого, что вокруг такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие разговоры-посиделки по Zoom с друзьями. Бывают моменты, когда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с друзьями-подружками смешными картинками про Наташу и котов или всеми этими шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина", — сказала Высоцкая.

Она призналась, что раньше не могла представить себе, что в середине мая будет переживать о том, что через несколько недель ей, возможно, нужно будет выйти на улицу в сарафане или в коротких шортах.

"Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом и стараюсь пищевые паузы держать, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни. Поэтому я придумала такой стимул: надо надеть на себя дома то, в чем я планирую через месяц оказаться вне дома, и посмотреть, во-первых, как оно все село и сколько мне нужно еще поработать в этом направлении, а, во-вторых, ну просто немножечко помечтать!" — заключила телеведущая.

Ранее член думского комитета по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предупредил , что выход из режима самоизоляции может повлиять на психическое здоровье, поэтому следует уделить внимание работе психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди могли бы обратиться за помощью

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 262 тысячи, 2418 человек скончались, более 58 тысяч вылечились.