В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19

"За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 486 подтвержденных диагнозов, один летальный исход, 178 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, из них 21 – за минувшие сутки", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, у пяти пациентов заболевание протекает в тяжелой форме, у 32 – в средней. В большинстве случаев заболевание переносится легко. На кислородной поддержке находятся 13 человек, на искусственной вентиляции легких – один. Среди заболевших лишь 16% пенсионеры. Большая часть – младше 65 лет. Среди заболевших 52 ребенка, в том числе четверо - до года.