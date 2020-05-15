Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T06:12
https://ria.ru/20200515/1571469605.html
В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19

06:12 15.05.2020
1350
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. За сутки в Забайкалье выявили 32 новых случая заболевания коронавирусом, общее число составило 486 с момента начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 486 подтвержденных диагнозов, один летальный исход, 178 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, из них 21 – за минувшие сутки", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, у пяти пациентов заболевание протекает в тяжелой форме, у 32 – в средней.  В большинстве случаев заболевание переносится легко. На кислородной поддержке находятся 13 человек, на искусственной вентиляции легких – один. Среди заболевших лишь 16% пенсионеры. Большая часть – младше 65 лет. Среди заболевших 52 ребенка, в том числе четверо - до года.
Сообщается что, случаи заболевания фиксируются в Чите, Дульдургинском, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Ононском, Красночикойском, Хилокском и Сретенском районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
Вчера, 06:06Распространение нового коронавируса
В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
002000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АгинскоеПетровск-ЗабайкальскийЗабайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Машина скорой помощи
В Забайкалье медики получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19
Покупки в интернете
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
Сотрудники полиции в защитных масках
В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Медицинские работники
В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
04:58Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
04:58В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса
04:56В Мэриленде прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
Лента новостейМолния