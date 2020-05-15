В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. За сутки в Забайкалье выявили 32 новых случая заболевания коронавирусом, общее число составило 486 с момента начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 486 подтвержденных диагнозов, один летальный исход, 178 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, из них 21 – за минувшие сутки", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, у пяти пациентов заболевание протекает в тяжелой форме, у 32 – в средней. В большинстве случаев заболевание переносится легко. На кислородной поддержке находятся 13 человек, на искусственной вентиляции легких – один. Среди заболевших лишь 16% пенсионеры. Большая часть – младше 65 лет. Среди заболевших 52 ребенка, в том числе четверо - до года.
Сообщается что, случаи заболевания фиксируются в Чите, Дульдургинском, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Ононском, Красночикойском, Хилокском и Сретенском районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.