"Кастрюля большая есть?" О том, как выйти из детдома и родить десятерых

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Наталья Семенова из Ижевска родилась в неблагополучной семье. В школе до седьмого класса практически не училась, часто сбегала из дома и ночевала на теплотрассе: там было безопаснее, чем в квартире, полной пьяных незнакомых мужчин. Сейчас Наталья — мать десятерых. Она не жалуется на тесноту и безденежье, не просит о помощи и пытается дать детям то, чего была лишена.

"К седьмому классу не знала таблицу умножения"

Старшему — восемнадцать, младшему нет и двух. Большая семья — давняя мечта Натальи. "Когда мне было лет двадцать, я сказала мужу: у нас будет не два и не три ребенка, а, может быть, пятеро. Честно говоря, не думала, что хватит здоровья на десятерых, но я очень рада", — признается многодетная мать.

У Натальи не было детства. Сначала жизнь в очень неблагополучной семье, потом детский дом — время если не более счастливое, то хотя бы безопасное.

"Меня забрали в интернат, когда была в седьмом классе. Мамочку с папочкой лишили прав. Я в этом возрасте не знала даже таблицу умножения, не могла посчитать, сколько будет 25 плюс 30. Нет, я не умственно отсталая — просто очень запущенный ребенок. Родители мной вообще не занимались. Росла как Маугли: ела что попадется и спала где придется. Ночевала на теплотрассах: дома постоянно были какие-то мужчины, домогательства, там нельзя было находиться. К десяти годам я умела многое: как украсть, обмануть. Хороший жизненный урок преподали мне родители..." — свою историю она рассказывает на удивление спокойно. За весь разговор ни разу не отозвалась плохо об отце и матери.

После детдома Наталья переехала в отдельную квартиру, доставшуюся в наследство от отца. И практически сразу познакомилась с будущим мужем — соседом из другого подъезда.

© Фото : из личного архива Натальи Семеновой Наталья с мужем и детьми © Фото : из личного архива Натальи Семеновой Наталья с мужем и детьми

"Я была странная, не от мира сего, да и он тоже. Но я не думала, что такой красивый человек посмотрит на меня".

Муж знает все об ее прошлом, а вот детей Наталья старается уберечь от подробностей. "Супруг, конечно, изумляется моей жажде жизни. Я никогда не стану такой, как мои родители! А детям принципиально не рассказываю об интернате. Мне хочется, чтобы они выросли добрыми и отзывчивыми, стали хорошими семьянинами".

"Спим по три человека на кровати"

Быт многодетной семьи — бесконечные головоломки: как уложиться в бюджет, рассчитаться с продавцами, у которых в прошлом месяце закупили оптом продукты. В трехкомнатной квартире, помимо семьи Натальи, — ее мать, свекровь и брат мужа.

"Спим друг на друге — по три человека на кровати. На пол стелим матрасы, утром убираем, иначе никак. Мы занимаем две комнаты, в третьей — родственники. У нас нет обеденного стола, на кухне стоит письменный стол, чтобы дети могли делать уроки, а едим на коленях — по-другому не получается", — рассказывает она.

Чтобы справиться с горой домашних дел, приходится жертвовать сном, но Наталья не жалуется. "Я могу лечь в час ночи, а просыпаюсь в шесть или раньше, быстренько завтракаю и бегом на работу. Прихожу — нужно помогать с уроками. Иногда дети позволяют мне днем пару часов поспать".

Семенова работает дворником — несколько часов в день, за младшими детьми в это время присматривают бабушки. Старается прибрать свою территорию как можно лучше и радуется, что на нее никогда не жалуются. "У меня целых три дома, в управляющей компании хорошо ко мне относятся. Люди впадают в депрессию, ищут смысл жизни, а я наработаюсь, приду домой — и дети заряжают меня умиротворением", — признается она.

Ее супруг строит дома, занимается внешней и внутренней отделкой. На самое необходимое семье хватает. Еще есть пособия, но выходит не так много. Занимается бюджетом всегда Наталья.

© Фото : из личного архива Натальи Семеновой Дети рисуют © Фото : из личного архива Натальи Семеновой Дети рисуют

"Муж у меня в финансы не лезет, он понимает: я знаю, где самые низкие цены и как сварить суп из топора. Сейчас очень жизнь подорожала. Покупаю обычно на месяц мешок сахара и муки, масла литров пятнадцать. Мясо берем у деревенских в рассрочку, у нас большая морозилка. В ноябре взяла полтуши, вот до сих пор не могу расплатиться, еще девять тысяч рублей долга висит. Но там хорошие люди, знают, что я многодетная, говорят: "Отдавайте по пятьсот рублей, по тысяче, мы вам верим".

"Спокойные в одной комнате, шумные — в другой"

Сейчас ее школьники, как и все, — на дистанционном обучении. Наталья в отличие от большинства родителей довольна. "Мне теперь легче, я больше времени уделяю детям. Если с соседями на улице не болтать, не сплетничать, в интернете не засиживаться, рано вставать и поздно ложиться, все можно успеть", — говорит она.

У каждого из детей свой характер, порой им бывает нелегко уживаться в такой тесноте. "Одни любят тишину и уединение, другие — как фейерверк. Им тяжело друг с другом, поэтому шумные — в одной комнате, спокойные — в другой, некоторые убегают на кухню".

При этом Семенова умудряется находить время и на хобби. Ее отдушина — шитье. Это не только развлечение: нарядные комбинезоны на детях — собственного производства. "Я так люблю шить, вязать. Иногда сижу и думаю: "Ну поспите чуть-чуть, чтобы мамочка спокойно поработала". Мне недавно привезли коробку таких шикарных тканей, не могу дождаться, когда останусь наедине со своей машинкой".

"Мне стыдно просить"

Наталья с благодарностью рассказывает, что к ней то и дело забегают соседи, приносят продукты, предлагают помощь. Инициативу люди проявляют сами, многодетная мать ничего не просит.

"Я очень стеснительный человек. Многие говорят: у тебя десять ртов, ты должна бегать, пороги обивать. А мне кажется, это так некрасиво — манипулировать детьми. Но есть люди, которые сами помогают. Звонят: "Как у тебя дела, не хочешь съездить за продуктами в магазин?" — "Нет. Не сегодня". А через час приходят и приносят крупу: "Это было по акции бесплатно". И так то одно, то другое. Соседи отдают морковку, картошку с огорода. Могут внезапно заглянуть с вопросом: "Есть кастрюля большая?" Я выношу. "Нет, это маленькая, несите другую, я вам ягод насыплю". Наталья признается, что люди ее любят: общение с ней заряжает их энергией.

© Фото : из личного архива Натальи Семеновой С детьми во дворе © Фото : из личного архива Натальи Семеновой С детьми во дворе

Но главные помощники — дети. "Когда прихожу домой, знаю, что у меня будет прибрано. Девочки очень хорошо готовят, на днях вернулась с работы, а мне уже картошки нажарили, я так обрадовалась. Или дочь, которой семь лет, когда я очень занята, подойдет: "Мам, давай я картошку помою и морковку". Они сами между собой распределяют домашние дела. Старшая дочка — отличный организатор: "Ты — на кухню, Тимофей — в ванную, Кристина, собирай носки и вещи в стирку". Старшие по работе помогают: встают пораньше и идут со мной мести дворы".

"Набегаются и спят без задних ног"

Семеновы не всегда жили вместе с родственниками. Брату мужа было некуда пойти после развода, и он поселился в и без того переполненной трешке. А мать Натальи и вовсе была бездомной.

"Я однажды гуляла с ребенком и увидела, что в мусорных баках роется бомжиха. Она подошла, и я увидела, что это моя родная мама. Мне стало очень жаль ее, я спросила у мужа, можно ли ей хотя бы помыться… Так она осталась у нас, прописали ее, восстановили документы, оформили пенсию. Матери я высказала все: нельзя детей предавать, это самое страшное. Предупредила: "Я тебя прощаю, но ты должна вести себя нормально: не пить, не курить". Она, конечно, все равно курит, но хотя бы не выпивает", — откровенничает Наталья.

Супруг хоть и принял неожиданно появившуюся тещу, но далось ему это нелегко. "Муж меня сильно любит, считается с моим мнением. Однако не понимает, как можно любить своего врага, он именно так воспринимает мою маму. А я верю, что в каждом человеке есть что-то хорошее, нужно просто его согреть".

© Фото : из личного архива Натальи Семеновой Наталья в строящемся доме © Фото : из личного архива Натальи Семеновой Наталья в строящемся доме