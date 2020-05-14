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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:36
https://ria.ru/20200514/1571453014.html
Американские ученые оценили безопасность переливания плазмы при COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:51:3127:1810_1036x0_80_0_0_6d807365ac55f134377217f85cd2de3c.jpg
РИА Новости

Американские ученые оценили безопасность переливания плазмы при COVID-19

18:36 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Исследование нескольких тысяч пациентов с COVID-19, которым были сделаны переливания плазмы крови от выздоровевших пациентов, показывает, что экспериментальная терапия безопасна, следует из научной работы американских ученых, опубликованной на медицинском портале medRxiv.
Команда ученых из Университета штата Мичиган и Университета Джонса Хопкинса изучила состояние здоровья пяти тысяч пациентов в США, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, которые получали лечение переливанием донорской плазмы (реконвалесцентной) от вылечившихся от COVID-19.
Лаборатория
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Для исследования был отобран 4051 (81%) пациент с COVID-19 в тяжелом или опасном для жизни состоянии и 949 (19%) человек с высоким риском развития подобного состояния. До переливания реконвалесцентной плазмы 3316 пациентов (66%) лежали в отделении интенсивной терапии. Из 4051 пациента у 72% была дыхательная недостаточность, у 63% - одышка, у 62% - насыщение крови кислородом менее 93%, имели полиорганную дисфункцию 18%, а у 15% был септический шок.
По результатам анализа состояния здоровья пациентов после переливания донорской плазмы, ученые пришли к выводу, что такое лечение привело лишь к небольшому числу серьезных побочных эффектов, а процент смертности не был высоким.
"В этом первоначальном отчете о пяти тысячах госпитализированных пациентов в США с COVID-19 с тяжелым или опасным для жизни течением, или которые, по оценке врачей, имеют высокий риск развития тяжелого или опасного для жизни состояния, общая частота серьезных побочных эффектов в течение четырех часов после переливания плазмы от выздоровевшего от COVID-19 пациента составила менее 1%, а уровень смертности через семь дней составил 14,9%", - говорится в работе.
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При этом отмечается, что хотя 70% имевшихся побочных эффектов были связаны с переливанием плазмы, большинство их них (56%) были сочтены только как "возможно" связанные с переливанием, "что указывает на неопределенность в отношении роли переливания как такового в побочной реакции".
"Учитывая смертельную природу COVID-19 и большое число критически больных пациентов с множественными сопутствующими заболеваниями, включенными в эти анализы, уровень смертности не представляется чрезмерным", - говорится в исследовании.
При этом исследователи отметили, что их работа не говорит об эффективности лечения COVID-19 реконвалесцентной плазмой.
"Учитывая, что эта терапия применяется все чаще, эти новые данные говорят о ранних показателях безопасности реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19 и предполагают, что исследования должны сместить акцент в сторону определения ее эффективности", - заключают ученые.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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