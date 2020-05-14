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Вологодская область
2020-05-14T18:33
https://ria.ru/20200514/1571452788.html
На Вологодчине окажут помощь пострадавшим от паводка
https://cdn24.img.ria.ru/images/141485/69/1414856943_0:147:3118:1901_1036x0_80_0_0_764197a6f4ca5b6b5a8d4a56c06788c4.jpg
РИА Новости

На Вологодчине окажут помощь пострадавшим от паводка

18:33 14.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области / Перейти в фотобанкПаводок в Вологодской области
Паводок в Вологодской области
© РИА Новости / Пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области
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ВОЛОГДА, 14 мая – РИА Новости. Жители Верховажского района Вологодской области, пострадавшие от сильного паводка, смогут получить социальные выплаты в размере до 35 тысяч рублей на первом этапе оказания помощи, собщил председатель Заксобрания области Андрей Луценко в ходе поездки в муниципалитет.
На втором этапе оказания помощи пострадавшие смогут получить от 3 до 50 тысяч рублей после проведения оценки ущерба в каждом из случаев.
Как сообщало региональное управление МЧС РФ, почти 300 жителей в четырех районах Вологодской области остаются в зоне подтопления после повышения уровней воды на реках из-за сильных осадков.
"Все признанные пострадавшими от паводка семьи по закону имеют право на единовременную материальную помощь. Она составляет 25 тысяч рублей. А если семья является малоимущей, то прибавляется ещё до 10 тысяч. То есть на первом этапе пострадавшие могут получить до 35 тысяч рублей. Для этого нужно обратиться в центр социальных выплат, комплексный центр социального обслуживания или подать заявление в электронном виде через Портал госуслуг. В течение трёх рабочих дней средства будут переведены на счета пострадавших", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Луценко.
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Он добавил, что в настоящее время комиссия осматривает дома и составляет акты.
"Эта работа должна быть завершена до 20 мая. В зависимости от уровня ущерба, на втором этапе будет оказана дополнительная поддержка", - отметил Луценко.
Он призвал руководителей района помочь людям с просушкой домов, там, где это требуется, установить тепловые пушки. Что касается капитального ремонта домов, то спикер областного парламента пообещал обсудить эту проблему с руководителем областного фонда капитального ремонта.
"В район 19 мая приедет директор фонда капитального ремонта Игорь Михельсон, который на месте проработает вопрос. Со своей стороны, я готов оказать максимальную поддержку, чтобы ремонты в таких домах прошли уже в этом году", - сказал Луценко.
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Вологодская областьАндрей ЛуценкоПаводки в России
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