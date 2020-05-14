На Вологодчине окажут помощь пострадавшим от паводка

ВОЛОГДА, 14 мая – РИА Новости. Жители Верховажского района Вологодской области, пострадавшие от сильного паводка, смогут получить социальные выплаты в размере до 35 тысяч рублей на первом этапе оказания помощи, собщил председатель Заксобрания области . Жители Верховажского района Вологодской области, пострадавшие от сильного паводка, смогут получить социальные выплаты в размере до 35 тысяч рублей на первом этапе оказания помощи, собщил председатель Заксобрания области Андрей Луценко в ходе поездки в муниципалитет.

На втором этапе оказания помощи пострадавшие смогут получить от 3 до 50 тысяч рублей после проведения оценки ущерба в каждом из случаев.

Как сообщало региональное управление МЧС РФ, почти 300 жителей в четырех районах Вологодской области остаются в зоне подтопления после повышения уровней воды на реках из-за сильных осадков.

"Все признанные пострадавшими от паводка семьи по закону имеют право на единовременную материальную помощь. Она составляет 25 тысяч рублей. А если семья является малоимущей, то прибавляется ещё до 10 тысяч. То есть на первом этапе пострадавшие могут получить до 35 тысяч рублей. Для этого нужно обратиться в центр социальных выплат, комплексный центр социального обслуживания или подать заявление в электронном виде через Портал госуслуг. В течение трёх рабочих дней средства будут переведены на счета пострадавших", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Луценко.

Он добавил, что в настоящее время комиссия осматривает дома и составляет акты.

"Эта работа должна быть завершена до 20 мая. В зависимости от уровня ущерба, на втором этапе будет оказана дополнительная поддержка", - отметил Луценко.

Он призвал руководителей района помочь людям с просушкой домов, там, где это требуется, установить тепловые пушки. Что касается капитального ремонта домов, то спикер областного парламента пообещал обсудить эту проблему с руководителем областного фонда капитального ремонта.