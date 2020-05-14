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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:30
https://ria.ru/20200514/1571452555.html
В Ростовской области назвали возраст заразившихся коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Ростовской области назвали возраст заразившихся коронавирусом

18:30 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Более 55 процентов всех зарегистрированных заболевших коронавирусом в Ростовской области - это люди в возрасте от 40 до 60 лет, сообщил журналистам глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
По данным на 14 мая, в регионе зарегистрированы 2111 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 78 - за последние сутки. Умерли 25 человек, выздоровели 578 пациентов.
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"У нас преобладающая часть заболевших относится к возрасту от 40 до 60 лет. Это более 55 процентов", - сказал он. На детей приходится около девяти процентов, на жителей старше 65 лет - 11 процентов.
Кроме того, отмечается незначительный прирост заболевших людей предпенсионного возраста также относящихся к категории активного населения.
Коэффициент распространения инфекции в области, по данным на 14 мая, составляет 1,1. В начале недели он был 1,06. Тем не менее, по словам Ковалева, показатель того, сколько человек заражает один заболевший, в последнее время стабилизируется по сравнению с началом эпидемии, а темпы прироста заболеваемости не превышают четырех-пяти процентов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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