В Ростовской области назвали возраст заразившихся коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Более 55 процентов всех зарегистрированных заболевших Более 55 процентов всех зарегистрированных заболевших коронавирусом Ростовской области - это люди в возрасте от 40 до 60 лет, сообщил журналистам глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По данным на 14 мая, в регионе зарегистрированы 2111 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 78 - за последние сутки. Умерли 25 человек, выздоровели 578 пациентов.

"У нас преобладающая часть заболевших относится к возрасту от 40 до 60 лет. Это более 55 процентов", - сказал он. На детей приходится около девяти процентов, на жителей старше 65 лет - 11 процентов.

Кроме того, отмечается незначительный прирост заболевших людей предпенсионного возраста также относящихся к категории активного населения.

Коэффициент распространения инфекции в области, по данным на 14 мая, составляет 1,1. В начале недели он был 1,06. Тем не менее, по словам Ковалева, показатель того, сколько человек заражает один заболевший, в последнее время стабилизируется по сравнению с началом эпидемии, а темпы прироста заболеваемости не превышают четырех-пяти процентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.