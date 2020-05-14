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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:20
https://ria.ru/20200514/1571451000.html
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 72 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 72 тысячи

18:20 14.05.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 72 тысячи, скончались более 5,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 71 486 зараженных. За сутки было зафиксировано 1 050 новых случаев, общее количество заболевших достигло 72 536. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 128 и достигло 5 337. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек и Онтарио (39 931 и 21 494 соответственно).
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В общей сложности по состоянию на четверг в стране было проведено почти 2 миллиона тестов на COVID-19, следует из данных минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКвебек (провинция)ОнтариоЗдоровье - ОбществоВОЗКанадаВ мире
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