В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 72 тысячи

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 72 тысячи, скончались более 5,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 71 486 зараженных. За сутки было зафиксировано 1 050 новых случаев, общее количество заболевших достигло 72 536. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 128 и достигло 5 337. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек и Онтарио (39 931 и 21 494 соответственно).
В общей сложности по состоянию на четверг в стране было проведено почти 2 миллиона тестов на COVID-19, следует из данных минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.