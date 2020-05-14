В Белгородской области умер девятый пациент с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Жительница Белгородской области 58 лет стала девятым скончавшимся пациентом с COVID-19 в регионе, сообщило областное правительство.
"В регионе умер девятый пациент с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшаяся - 58-летняя жительница Ракитянского района. Она проходила лечение от коронавирусной пневмонии", - говорится в сообщении.
Всего в Белгородской области по данным на 14 мая 994 заболевших. Из них 52 выявлены в минувшие сутки. Выздоровели 264 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.