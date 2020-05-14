Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:51
https://ria.ru/20200514/1571448544.html
В Белгородской области умер девятый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Белгородской области умер девятый пациент с коронавирусом

17:51 14.05.2020
502
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Жительница Белгородской области 58 лет стала девятым скончавшимся пациентом с COVID-19 в регионе, сообщило областное правительство.
"В регионе умер девятый пациент с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшаяся - 58-летняя жительница Ракитянского района. Она проходила лечение от коронавирусной пневмонии", - говорится в сообщении.
Всего в Белгородской области по данным на 14 мая 994 заболевших. Из них 52 выявлены в минувшие сутки. Выздоровели 264 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
100300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРакитянский районБелгородская область
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Белгородской области умер восьмой пациент с коронавирусом
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
В Белгородской области у 20 работников птицефабрики выявили коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19
Прокуратура
В Златоусте проверят больницу после жалобы пациентки на грязь и запах
Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Алкоголь
Ульяновские власти проверяют информацию о "вечеринке чиновников"
Собянин: В Москве ИФА-диагностику увеличат до 100 тысяч тестов в сутки
Собянин рассказал о задачах скрининга москвичей на антитела к COVID-19
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Белгородский онкодиспансер готовится к открытию после карантина
Бизнес-леди
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В Костромской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: нотариусы в Москве могут работать, но не все из них готовы
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 428
Прохожие на площаде Трокадеро в Париже
Во Франции разгорелась полемика вокруг слов Хадсона о вакцине от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния