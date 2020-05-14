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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:43
https://ria.ru/20200514/1571448015.html
В Якутии рассказали о выплатах медикам за работу в условиях COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Якутии рассказали о выплатах медикам за работу в условиях COVID-19

17:43 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 14 мая – РИА Новости. Медработники, задействованные в борьбе с коронавирусом в Якутии, получили практически все полагающиеся им федеральные и региональные выплаты, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах при выплате дополнительных средств медработникам. Казначейство ведёт мониторинг кассовых выплат, который показал, что по состоянию на 12 мая 9 регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов.
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В минздраве Якутии отметили, что обязательства перед медработниками выполняются без задержек.
"На данный момент федеральные выплаты по двум постановлениям правительства России (415 и 484) и региональные выплаты, согласно распоряжению главы Якутии №129-РГ, выплачены медикам Якутии почти на 100%. Дополнительная выплата произведена и будет осуществляться за фактическое количество отработанных часов с больными", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Елены Борисовой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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