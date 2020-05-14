В Якутии рассказали о выплатах медикам за работу в условиях COVID-19

ЯКУТСК, 14 мая – РИА Новости. Медработники, задействованные в борьбе с коронавирусом в Якутии, получили практически все полагающиеся им федеральные и региональные выплаты, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах при выплате дополнительных средств медработникам. Казначейство ведёт мониторинг кассовых выплат, который показал, что по состоянию на 12 мая 9 регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов.
В минздраве Якутии отметили, что обязательства перед медработниками выполняются без задержек.
"На данный момент федеральные выплаты по двум постановлениям правительства России (415 и 484) и региональные выплаты, согласно распоряжению главы Якутии №129-РГ, выплачены медикам Якутии почти на 100%. Дополнительная выплата произведена и будет осуществляться за фактическое количество отработанных часов с больными", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Елены Борисовой.
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