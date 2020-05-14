В Якутии рассказали о выплатах медикам за работу в условиях COVID-19

В минздраве Якутии отметили, что обязательства перед медработниками выполняются без задержек.

"На данный момент федеральные выплаты по двум постановлениям правительства России (415 и 484) и региональные выплаты, согласно распоряжению главы Якутии №129-РГ, выплачены медикам Якутии почти на 100%. Дополнительная выплата произведена и будет осуществляться за фактическое количество отработанных часов с больными", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Елены Борисовой.