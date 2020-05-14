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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:40
https://ria.ru/20200514/1571447819.html
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569002143_0:312:3072:2040_1036x0_80_0_0_6fbac687ed224aa431e90516d801ebc4.jpg
РИА Новости

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными

17:40 14.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию
ВЕРОНА, 14 мая - РИА Новости. Двенадцатый самолет ВКС России с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"C аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел двенадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 14 мая двумя самолетами в Россию из Италии будут доставлены 17 военнослужащих и 2 единицы специальной военной техники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВоздушно-космические силы РоссииИл-76ИталияВ мире
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