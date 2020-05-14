Власти ЯНАО запустили сайт с информацией о наличии масок в продаже

Отмечается, что на сайте размещены данные по всем муниципалитетам региона в виде виртуальной карты. Кроме того, онлайн-ресурс позволяет узнать о местных производителях средств индивидуальной защиты, о видах изготавливаемых масок, используемом материале, стоимости и внешнем виде готовой продукции.