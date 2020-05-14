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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:34
https://ria.ru/20200514/1571447324.html
Власти ЯНАО запустили сайт с информацией о наличии масок в продаже
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428502_0:0:3382:1903_1036x0_80_0_0_4aa311559f98e262f49af0fa011ed0ac.jpg
РИА Новости

Власти ЯНАО запустили сайт с информацией о наличии масок в продаже

17:34 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажир в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажир в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запустили онлайн-ресурс, позволяющий узнавать о наличии медицинских масок в продаже на территории региона, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
"Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа запустило справочно-информационный ресурс maski.yanao.ru, на котором собрана актуальная и достоверная информация о наличии в продаже в аптеках и торговых точках региона защитных (медицинских) масок, используемых для недопущения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сайте размещены данные по всем муниципалитетам региона в виде виртуальной карты. Кроме того, онлайн-ресурс позволяет узнать о местных производителях средств индивидуальной защиты, о видах изготавливаемых масок, используемом материале, стоимости и внешнем виде готовой продукции.
На карте отмечено более 129 аптек и торговых точек и более 42 локальных производителей, подчеркнули в пресс-службе министерства, уточнив, что информация постоянно обновляется.
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Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что с 12 мая снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице. Одновременно с этим вводится масочный режим в организациях и на предприятиях, а также в магазинах и салонах красоты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховКоронавирусыЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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