Власти ЯНАО запустили сайт с информацией о наличии масок в продаже

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запустили онлайн-ресурс, позволяющий узнавать о наличии медицинских масок в продаже на территории региона, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
"Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа запустило справочно-информационный ресурс maski.yanao.ru, на котором собрана актуальная и достоверная информация о наличии в продаже в аптеках и торговых точках региона защитных (медицинских) масок, используемых для недопущения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сайте размещены данные по всем муниципалитетам региона в виде виртуальной карты. Кроме того, онлайн-ресурс позволяет узнать о местных производителях средств индивидуальной защиты, о видах изготавливаемых масок, используемом материале, стоимости и внешнем виде готовой продукции.
На карте отмечено более 129 аптек и торговых точек и более 42 локальных производителей, подчеркнули в пресс-службе министерства, уточнив, что информация постоянно обновляется.
Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что с 12 мая снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице. Одновременно с этим вводится масочный режим в организациях и на предприятиях, а также в магазинах и салонах красоты.
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