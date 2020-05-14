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2020-05-14T17:21
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АНО "РCВ" и Российское движение школьников поддержат конкурс учителей
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РИА Новости

АНО "РCВ" и Российское движение школьников поддержат конкурс учителей

17:21 14.05.2020
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© Фото : АНО «Россия – страна возможностей»Участники профессионального конкурса "Учитель будущего"
Участники профессионального конкурса Учитель будущего
© Фото : АНО «Россия – страна возможностей»
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. АНО "Россия – страна возможностей" и Российское движение школьников заключили соглашение о поддержке профессионального конкурса "Учитель будущего", они будут совместно проектировать и осуществлять программы самореализации педагогов, организовывать очные мероприятия, оказывать взаимную экспертизу проектов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
У конкурсантов также появится возможность участия в образовательных программах корпоративного университета РДШ.
"Президентская платформа "Россия страна возможностей" и Российское движение школьников уже реализовывают совместно несколько успешных проектов, таких как "Лига вожатых" и "РДШ – территория самоуправления", которые способствуют развитию потенциала как школьников разных возрастов, так и их педагогов. Теперь мы будем сотрудничать и в вопросах реализации и развития профессионального конкурса "Учитель будущего", так как нас связывают общие представления о том, какие возможности и инструменты личностного и профессионального роста мы можем предложить сотрудникам системы образования России", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "РСВ" Владислава Даванкова.
Молодой человек с компьютером
7 мая, 19:39
"Россия – страна возможностей" расширяет цифровую платформу
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения РФ. В конкурсе могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.
Профессиональный конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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