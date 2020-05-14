АНО "РCВ" и Российское движение школьников поддержат конкурс учителей

"Президентская платформа "Россия страна возможностей" и Российское движение школьников уже реализовывают совместно несколько успешных проектов, таких как "Лига вожатых" и "РДШ – территория самоуправления", которые способствуют развитию потенциала как школьников разных возрастов, так и их педагогов. Теперь мы будем сотрудничать и в вопросах реализации и развития профессионального конкурса "Учитель будущего", так как нас связывают общие представления о том, какие возможности и инструменты личностного и профессионального роста мы можем предложить сотрудникам системы образования России", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "РСВ" Владислава Даванкова.