Посольство Германии ограничило выдачу виз до 15 июня из-за коронавируса

"В связи с тем, что запрет на въезд в Германию продлен до 15 июня 2020 года, выдача виз в посольстве и генконсульствах также ограничивается предположительно до 15 июня", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.
Отмечается, что более подробная информация о визовых вопросах в связи с COVID-19 опубликована на сайте посольства.
Ранее посольство Германии в Москве предупредило об отмене собеседований для подачи документов на визы, назначенных до 22 мая включительно, из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.