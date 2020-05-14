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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:33
https://ria.ru/20200514/1571445146.html
Посольство Германии ограничило выдачу виз до 15 июня из-за коронавируса
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РИА Новости

Посольство Германии ограничило выдачу виз до 15 июня из-за коронавируса

17:11 14.05.2020 (обновлено: 17:33 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГерб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Посольство Германии в Москве ограничило выдачу виз в российском посольстве и генконсульствах до 15 июня в связи с тем, что запрет на въезд в Германию на фоне пандемии коронавируса продлен также до 15 июня текущего года, сообщило дипведомство.
"В связи с тем, что запрет на въезд в Германию продлен до 15 июня 2020 года, выдача виз в посольстве и генконсульствах также ограничивается предположительно до 15 июня", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.
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Отмечается, что более подробная информация о визовых вопросах в связи с COVID-19 опубликована на сайте посольства.
Ранее посольство Германии в Москве предупредило об отмене собеседований для подачи документов на визы, назначенных до 22 мая включительно, из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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