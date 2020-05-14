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2020-05-14T16:43
https://ria.ru/20200514/1571442704.html
Рябков: дата онлайн-саммита "пятерки" СБ ООН еще не согласована
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РИА Новости

Рябков: дата онлайн-саммита "пятерки" СБ ООН еще не согласована

16:43 14.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дата виртуального саммита "пятерки" СБ ООН все еще не согласована, но тема остается в повестке дня, продвижение вперед есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, дата виртуального, онлайн саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН, которая мыслится как мероприятие для рассмотрения тематики COVID-19 и ряда связанных с этим вопросов, по-прежнему пока не согласована, но тема остается в повестке дня, и мы этим занимаемся. Считаем, что некоторое продвижение вперед есть, но оно недостаточно для того, чтобы можно было констатировать в достаточной мере согласование содержательной части такого мероприятия", - заявил он на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
22 апреля, 13:04
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНСергей РябковВ мире
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