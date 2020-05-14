Рябков: дата онлайн-саммита "пятерки" СБ ООН еще не согласована

"Нет, дата виртуального, онлайн саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН, которая мыслится как мероприятие для рассмотрения тематики COVID-19 и ряда связанных с этим вопросов, по-прежнему пока не согласована, но тема остается в повестке дня, и мы этим занимаемся. Считаем, что некоторое продвижение вперед есть, но оно недостаточно для того, чтобы можно было констатировать в достаточной мере согласование содержательной части такого мероприятия", - заявил он на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".