В ЛНР число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 308

ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 308, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
Минздрав ЛНР заявил 11 мая, что в ЛНР выявлены 275 заболевших, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В пяти городах действуют строгие ограничения.
"Триста восемь случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике", - сообщили в пресс-службе.
По данным министерства, 53 человека уже выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.