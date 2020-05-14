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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:35
https://ria.ru/20200514/1571442154.html
В ЛНР число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 308
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608663_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_a19bc96f5100d0dc85f04ea2cdbf55f5.jpg
РИА Новости

В ЛНР число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 308

16:35 14.05.2020
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаВолонтеры, оказывающие помощь лицам на самоизоляции из-за угрозы коронавируса в ЛНР
Волонтеры, оказывающие помощь лицам на самоизоляции из-за угрозы коронавируса в ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 308, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
Минздрав ЛНР заявил 11 мая, что в ЛНР выявлены 275 заболевших, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В пяти городах действуют строгие ограничения.
"Триста восемь случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике", - сообщили в пресс-службе.
По данным министерства, 53 человека уже выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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