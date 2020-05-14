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Очевидец рассказал о пожаре в центре Москвы
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РИА Новости

Очевидец рассказал о пожаре в центре Москвы

16:06 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Жительница дома на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где произошел пожар, рассказала РИА Новости, что услышала хлопок.
Ранее сообщалось, что в доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись балконы в жилом здании старой постройки на четвертом, пятом и шестом этажах. Один человек погиб, один пострадал, не менее 35 человек эвакуировали.
"Я услышала такой хлопок, вышла на балкон и увидела пожар", - сказала собеседница агентства, проживающая в соседнем подъезде этого газифицированного дома.
В МЧС РИА Новости сообщили, что проверяют данную информацию.
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