В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса

"В настоящий момент определены с помощью данных технологий полные геномные последовательности уже 65 вирусных изолятов, циркулирующих в РФ. Генетический анализ показывает очень незначительное количество нуклеотидных замен от 4 до 11 относительно исходного референсного штамма", - сказал Максютов на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.