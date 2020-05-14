"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук (Москва) создали отечественных генномодифицированных (так называемых "гуманизированных") мышей, которые необходимы для тестирования новых вакцин от коронавируса, сообщил директор института академик Александр Макаров.

Наличие лабораторных животных, организмы которых с помощью генетических технологий "имитируют" взаимодействие вируса с клетками человека, незаменимо с точки зрения испытаний вакцин от COVID-19

"Мышка, которая создана совместно и по заказу центра " Вектор " - это мышка, которая чувствительна к заражению новым вирусом, поскольку она экспрессирует человеческий рецептор, с которым эффективно связывается вирус", - сказал Макаров в четверг на совещании по развитию генетических технологий в РФ, которое проводит президент России Владимир Путин.

Макаров пояснил, что этот белок-рецептор преимущественно располагается на поверхности клеток легких. "И вирус использует его для прикрепления к эпителию и проникновению в клетку, поэтому вирус так легко поражает легкие", - добавил он.

"Не позже июня эти животные будут переданы в Центр вирусологии ("Вектор") для непосредственной работы с вирусом", - сказал Макаров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.