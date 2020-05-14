Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД

Ранее сообщалось, что в доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись балконы в жилом здании старой постройки на четвертом, пятом и шестом этажах. По предварительным данным, один человек погиб, не менее 35 человек эвакуировали, в 14.33 пожар был полностью ликвидирован.