Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Движение по Фрунзенской набережной, где горели балконы жилого дома старой постройки, не затруднено, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись балконы в жилом здании старой постройки на четвертом, пятом и шестом этажах. По предварительным данным, один человек погиб, не менее 35 человек эвакуировали, в 14.33 пожар был полностью ликвидирован.
"Техникой оперативных служб занята одна полоса движения, движение не затруднено", - сообщили в ЦОДД.