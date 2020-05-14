Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T14:59
https://ria.ru/20200514/1571434830.html
Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434754_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_bd07b3b35d57446a3bec31e02817de34.jpg
РИА Новости

Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД

14:59 14.05.2020
85
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Движение по Фрунзенской набережной, где горели балконы жилого дома старой постройки, не затруднено, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись балконы в жилом здании старой постройки на четвертом, пятом и шестом этажах. По предварительным данным, один человек погиб, не менее 35 человек эвакуировали, в 14.33 пожар был полностью ликвидирован.
"Техникой оперативных служб занята одна полоса движения, движение не затруднено", - сообщили в ЦОДД.
Опубликовано видео горящего жилого дома в центре Москвы
14:47
Появилось видео с горящим жилым домом в центре Москвы
000000
Обсудить 0
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Амазонские тропические леса
Названо возможное место начала следующей пандемии
Опубликовано видео горящего жилого дома в центре Москвы
Появилось видео с горящим жилым домом в центре Москвы
Сотрудники МЧС во время лаквидации пожара на Фрунзенской набережной в Москве
Из горящего дома на Фрунзенской набережной эвакуировали 35 человек
Город Златоуст
В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
Лабораторные исследования
Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
В центре Москвы вспыхнул пожар в жилом доме
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
Пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
В центре Москвы ликвидировали пожар в жилом доме
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин анонсировал массовый забор анализов на антитела в Москве
Бензопила
В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой
Северная Осетия
Власти Северной Осетии объяснили, откуда взялись трещины на новом мосту
Верующие во время праздничной молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном
Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
В центре Москвы при пожаре в жилом доме погиб человек
Амстердамский аэропорт Схипхол
В Амстердаме члены Greenpeace протестуют против выплат авиакомпаниям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57ГП поручила оперативно реагировать на жалобы медиков на отсутствие выплат
15:55Департамент образования Москвы оценил рекомендации о переменах в школах
15:54Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН
15:52В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287
15:51Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов
15:50В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области
15:50В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
15:49Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
Лента новостейМолния