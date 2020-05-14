В Рязанской области число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи

БРЯНСК, 14 мая – РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусной инфекцией Рязанской области в четверг превысило две тысячи, при этом более 200 из этого числа – дети, сообщает правительство региона.

"По информации оперативной рабочей группы, 14 мая в регионе выявлено еще 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 210 человек", - говорится в сообщении.

Среди детей с подтвержденным заболеванием есть трехнедельный младенец, пятеро детей в возрасте до одного года и 16 годовалых.

С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 2028 человек, сообщалось также о семи летальных случаях.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.