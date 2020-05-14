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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:37
https://ria.ru/20200514/1571429315.html
В Рязанской области число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Рязанской области число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи

13:37 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
БРЯНСК, 14 мая – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Рязанской области в четверг превысило две тысячи, при этом более 200 из этого числа – дети, сообщает правительство региона.
"По информации оперативной рабочей группы, 14 мая в регионе выявлено еще 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 210 человек", - говорится в сообщении.
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Среди детей с подтвержденным заболеванием есть трехнедельный младенец, пятеро детей в возрасте до одного года и 16 годовалых.
С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 2028 человек, сообщалось также о семи летальных случаях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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