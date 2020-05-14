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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:22
https://ria.ru/20200514/1571428171.html
Число случаев COVID-19 в Африке превысило 72 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245303_0:44:3071:1771_1036x0_80_0_0_5464803bc125c2f93b310394d5c576b8.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Африке превысило 72 тысячи

13:22 14.05.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 72 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа за все время в Африке, число жертв инфекции приближается к 2,5 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, количество случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте достигло 72 379, по меньшей мере 2 480 человек скончались.
Отмечается, что число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией превысило 25 тысяч человек.
Наибольшее число заражений выявлено в ЮАР (12 074) и Египте (10 431). Больше всего жертв коронавируса зарегистрировали в Египте (556) и Алжире (522).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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