Число случаев COVID-19 в Африке превысило 72 тысячи

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 72 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа за все время в Африке, число жертв инфекции приближается к 2,5 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, количество случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте достигло 72 379, по меньшей мере 2 480 человек скончались.
Отмечается, что число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией превысило 25 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.