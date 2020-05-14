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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:09
https://ria.ru/20200514/1571427527.html
Аппарат Москальковой проверит соблюдение прав в кризисных центрах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1036x0_80_0_0_d24ab46b4b9643c0bcda6ace0c156524.jpg
РИА Новости

Аппарат Москальковой проверит соблюдение прав в кризисных центрах

13:09 14.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой проверят центры временного содержания иностранцев, дома-интернаты для пожилых людей, психоневрологические интернаты и кризисные центры для жертв домашнего насилия, сообщила пресс-служба омбудсмена.
Ранее в интервью РИА Новости Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии в 2,5 раза.
"В целях мониторинга соблюдения прав человека в период борьбы с распространением COVID-19 прошу организовать посещение сотрудниками аппарата уполномоченного: центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве, психоневрологического интерната, дома-интерната для пожилых граждан, кризисного центра по оказанию помощи жертвам семейно-бытового насилия",- следует из сообщения пресс-службы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
29 января 2019, 13:07
Москалькова: государство должно финансировать кризисные центры для женщин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна МоскальковаМоскваОбщество
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