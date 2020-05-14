Аппарат Москальковой проверит соблюдение прав в кризисных центрах

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой проверят центры временного содержания иностранцев, дома-интернаты для пожилых людей, психоневрологические интернаты и кризисные центры для жертв домашнего насилия, сообщила пресс-служба омбудсмена.
Ранее в интервью РИА Новости Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии в 2,5 раза.
"В целях мониторинга соблюдения прав человека в период борьбы с распространением COVID-19 прошу организовать посещение сотрудниками аппарата уполномоченного: центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве, психоневрологического интерната, дома-интерната для пожилых граждан, кризисного центра по оказанию помощи жертвам семейно-бытового насилия",- следует из сообщения пресс-службы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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