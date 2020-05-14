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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:12
https://ria.ru/20200514/1571423839.html
В Индонезии число случаев коронавируса превысило 16 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии число случаев коронавируса превысило 16 тысяч

12:12 14.05.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 16 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки медики зафиксировали 568 новых случаев заражения, в результате чего общее число пациентов с коронавирусом достигло 16 006, а общее количество летальных исходов - 1 043. По данным минздрава, 3 518 пациентов вылечились.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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