В Индонезии число случаев коронавируса превысило 16 тысяч

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 16 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки медики зафиксировали 568 новых случаев заражения, в результате чего общее число пациентов с коронавирусом достигло 16 006, а общее количество летальных исходов - 1 043. По данным минздрава, 3 518 пациентов вылечились.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф