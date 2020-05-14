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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:46
https://ria.ru/20200514/1571422056.html
В Ингушетии более 60 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Ингушетии более 60 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

11:46 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Более 60 пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в тяжелом состоянии, почти 20 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1333 случая заболевания коронавирусом, скончались 35 человек, в том числе муфтий республики.
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"По состоянию на 14 мая выявлено 1372 (+39) пробы, положительных на COVID-2019. Госпитализировано 538 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 268, 64 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе всего выздоровели 334 пациента.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2928 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 924 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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