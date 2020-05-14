В Ингушетии более 60 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Более 60 пациентов с Более 60 пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в тяжелом состоянии, почти 20 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1333 случая заболевания коронавирусом, скончались 35 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 14 мая выявлено 1372 (+39) пробы, положительных на COVID-2019. Госпитализировано 538 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 268, 64 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе всего выздоровели 334 пациента.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2928 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 924 человека.