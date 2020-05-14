В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 214

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено шесть новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 14 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 214. На лечении 180 пациентов. Выписаны 29 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.