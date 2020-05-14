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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:39
https://ria.ru/20200514/1571421639.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 214
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 214

11:39 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до 214, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 208 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено шесть новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 14 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 214. На лечении 180 пациентов. Выписаны 29 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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