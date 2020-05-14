Число случаев заражения COVID-19 в Эстонии достигло 1758

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1 758 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 67 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 44 пациента, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от COVID-19 умерла 85-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 62 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.