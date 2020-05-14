Бурунди потребовала от представителей ВОЗ покинуть страну

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза и генеральный секретарь правящей партии Эварист Ндаишимие вместе со своей женой

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Республики Бурунди распорядились выслать из страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране и трех других экспертов организации, координирующих борьбу с коронавирусом, сообщает в четверг агентство Власти Республики Бурунди распорядились выслать из страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране и трех других экспертов организации, координирующих борьбу с коронавирусом, сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на полученное письмо МИД африканской страны.

Как сообщает агентство, в письме от 12 мая, адресованном штаб-квартире ВОЗ в Африке, министерство иностранных дел Бурунди пишет, что четверо представителей организации "объявлены персонами нон-грата и по этой причине должны покинуть территорию Бурунди" к пятнице.

Сообщается, что уехать из страны должен главный представитель ВОЗ в Бурунди доктор Вальтер Казади Муломбо, координатор борьбы с коронавирусом в стране доктор Жан Пьер Мулунда Нката, руководитель по вопросам инфекционных заболеваний доктор Рухана Миринди Бисимва и эксперт в лабораторном тестировании на COVID-19 профессор Даниэль Тарзи.

"Это вся группа ВОЗ, ответственная за поддержку Бурунди в ее борьбе с COVID-19. Они подлежат высылке, и министр здравоохранения полностью отстранил ВОЗ, обвиняя ее в недопустимом вмешательстве в реагирование (властей - ред.) на коронавирус", - заявил бурундийский чиновник в интервью агентству.

В письме МИД причина высылки представителей ВОЗ не указывается.

Как сообщает агентство со ссылкой на дипломатические и административные источники, МИД Бурунди уже предпринимал аналогичную попытку по высылке из страны тех же четырех представителей ВОЗ месяц назад.

По последним данным, всего в Бурунди пока выявлены только пять случаев заражения. Один человек скончался.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.