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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:54
https://ria.ru/20200514/1571418975.html
Бурунди потребовала от представителей ВОЗ покинуть страну
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571419489_0:0:3224:1814_1036x0_80_0_0_2c95c86f04e6ede18430d7d4d397e0cc.jpg
РИА Новости

Бурунди потребовала от представителей ВОЗ покинуть страну

10:58 14.05.2020 (обновлено: 11:54 14.05.2020)
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© REUTERS / Evrard NgendakumanaПрезидент Бурунди Пьер Нкурунзиза и генеральный секретарь правящей партии Эварист Ндаишимие вместе со своей женой
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза и генеральный секретарь правящей партии Эварист Ндаишимие вместе со своей женой
© REUTERS / Evrard Ngendakumana
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Республики Бурунди распорядились выслать из страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране и трех других экспертов организации, координирующих борьбу с коронавирусом, сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на полученное письмо МИД африканской страны.
Как сообщает агентство, в письме от 12 мая, адресованном штаб-квартире ВОЗ в Африке, министерство иностранных дел Бурунди пишет, что четверо представителей организации "объявлены персонами нон-грата и по этой причине должны покинуть территорию Бурунди" к пятнице.
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Сообщается, что уехать из страны должен главный представитель ВОЗ в Бурунди доктор Вальтер Казади Муломбо, координатор борьбы с коронавирусом в стране доктор Жан Пьер Мулунда Нката, руководитель по вопросам инфекционных заболеваний доктор Рухана Миринди Бисимва и эксперт в лабораторном тестировании на COVID-19 профессор Даниэль Тарзи.
"Это вся группа ВОЗ, ответственная за поддержку Бурунди в ее борьбе с COVID-19. Они подлежат высылке, и министр здравоохранения полностью отстранил ВОЗ, обвиняя ее в недопустимом вмешательстве в реагирование (властей - ред.) на коронавирус", - заявил бурундийский чиновник в интервью агентству.
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В письме МИД причина высылки представителей ВОЗ не указывается.
Как сообщает агентство со ссылкой на дипломатические и административные источники, МИД Бурунди уже предпринимал аналогичную попытку по высылке из страны тех же четырех представителей ВОЗ месяц назад.
По последним данным, всего в Бурунди пока выявлены только пять случаев заражения. Один человек скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗАфрикаБурундиВ мире
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