Более 400 человек вернулись на Украину эвакуационными рейсами

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Более 400 человек за сутки воспользовались эвакуационными рейсами и вернулись на Более 400 человек за сутки воспользовались эвакуационными рейсами и вернулись на Украину из Турции , Египта и ОАЭ , сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы страны.

Ранее власти Украины решили возобновить вывозные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с пассажирами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили на въезд более 400 пассажиров, прибывших этими самолетами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди прибывших не было никого с повышенной температурой или жалобами на самочувствие. Все пассажиры, кроме двух, пройдут двухнедельную самоизоляцию под контролем приложения "Действуй дома".

По данным пресс-службы, всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд на Украину и на выезд с Украины почти 16 тысяч человек.

Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения "Действуй дома". Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.