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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:00
https://ria.ru/20200514/1571416026.html
Более 400 человек вернулись на Украину эвакуационными рейсами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Более 400 человек вернулись на Украину эвакуационными рейсами

10:00 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Более 400 человек за сутки воспользовались эвакуационными рейсами и вернулись на Украину из Турции, Египта и ОАЭ, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы страны.
Ранее власти Украины решили возобновить вывозные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.
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"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с пассажирами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили на въезд более 400 пассажиров, прибывших этими самолетами", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди прибывших не было никого с повышенной температурой или жалобами на самочувствие. Все пассажиры, кроме двух, пройдут двухнедельную самоизоляцию под контролем приложения "Действуй дома".
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По данным пресс-службы, всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд на Украину и на выезд с Украины почти 16 тысяч человек.
Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения "Действуй дома". Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТурцияОАЭЕгипетУкраинаВ мире
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