В Хабаровском крае более 110 тысяч гектаров леса признали особо ценными

"Соглашение подписано 14 мая 2020 года. Более 110 тысяч гектаров уникальных лесов Хабаровского края получили статус лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). На данных участках вводится полный запрет на коммерческую заготовку древесины и создание дорожной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на арендованных РФП Групп территориях было выделено 20 уникальных участков лесов, среди которых субальпийские комплексы темнохвойных лесов, редкие высокотравные ельники, девственные леса, комплексы висячих верховных болот и другие категории ЛВПЦ.

"Подписание данного соглашения является результатом работы не только Всемирного фонда дикой природы и РФП Групп. Большое количество ученых были вовлечены в полевую деятельность. Каждый участок лесов высокой природоохранной ценности выделялся в результате проведения полевых экспедиций, сбора данных и их кропотливого анализа. Первая полевая экспедиция состоялась еще в 2011 году, и сегодня, спустя 9 лет, мы официально фиксируем результаты этих работ. Для сравнения: суммарная площадь лесов, которую будут сохранять РФП Групп, в три раза превышает, например, площадь Уссурийского заповедника", - приводятся в сообщении слова руководителя лесного отдела Амурского филиала WWF России Евгения Чувасова.