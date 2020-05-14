Клуб "Валдай" расскажет, как "не одичать" в "осыпающемся мире"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в четверг представит свой внеочередной специальный доклад "Не одичать в "осыпающемся мире". Как почти все события в период пандемии коронавируса презентация пройдет в онлайн-режиме.

Как отмечают авторы, это исследование – серьёзная попытка осмыслить, каким будет мир "после COVID-19", причём во всех его проявлениях: социальном поведении, экономических связях, в международных отношениях. Главный вопрос – станет ли мир более безопасным или наоборот.

О неизбежном скатывании к односторонности в международной политике Валдайский клуб в последние годы писал в целом ряде своих публикаций, в том числе в работе 2018 года "Жизнь в осыпающемся мире". В новом докладе Клуба подчёркивается, что пандемия COVID-19 идеально попала в тренды, которые давно назревали. Анонсируя доклад, авторы отмечают, что "пандемический удар вновь поставил на повестку дня вопрос о национальном эгоизме", а также толкнул мир к новой угрозе – резкому обострению конфликта между США Китаем . Кстати именно об этом же накануне презентации говорил и глава российского МИД Сергей Лавров . В частности, он заявил, что США в условиях пандемии коронавируса пытаются навязать свои правила и "видение будущего порядка", при этом Вашингтон усиливает давление на страны, проводящие независимую политику.

Эксперты "Валдая" анализируя ситуацию и прогнозируя ее развитие, не ждут повторения конфронтации периода холодной войны, но предполагают "начало непримиримой конкуренции нового типа". Такая биполярность, по их мнению, – наихудший, но и наиболее вероятный сценарий развития международной системы.

"Самым парадоксальным образом новая ситуация переворачивает мировое целеполагание от глобального управления инклюзивным устойчивым развитием в сторону глобального управления рисками. Усилия человечества теперь будут направлены не на развитие, а на постоянную минимизацию ущерба", - отмечается в презентации исследования.

Отдельной темой доклада стал анализ роли ядерных вооружений в новых условиях. Авторы считают, что, хотя ядерное оружие остаётся главным фактором против сползания к глобальной войне, его сдерживающий потенциал не безграничен, а дальнейшая деградация международных институтов ударит и по нему.

Часть доклада посвящена и оценке рисков для мировой экономики. Вне зависимости от сценариев её развития после пандемии, избыток ресурсов сменится их дефицитом, и ужесточение борьбы за них неизбежно, уверены авторы Валдайского доклада.

Доклад в ходе видеоконференции представят его соавторы - программный директор клуба Тимофей Бордачев и директор по научной работе Фонда клуба "Валдай" Федор Лукьянов . Среди спикеров презентации заявлен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков